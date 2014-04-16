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CarStudioAuto-Audiosystem

CEM2090/12

2.5

| (2) Bewertungen

Erleben Sie Live-Musik im Auto

Der Philips CEM2090 lässt Sie im Auto problemlos Musik von mehreren Quellen wie CD, USB und tragbaren MP3-Playern genießen. Das System bietet eine abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz und Stoßdämpfung für gleichmäßigen Sound unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Erleben Sie Live-Musik im Auto

  • CD

  • USB

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz

Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz

Kontrastreiches LCD für perfekte Anzeige

Kontrastreiches LCD

Technische Daten

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Bewertungen

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2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

16/04/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Autoradio

Wir verbauen es im LKW sehr oft und sind gut Zufrieden mit der Bedienung und den vielen Funktionen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem verfasst

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Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem verfasst

11/06/2016

France

France

potentiomètre du son défaillant ou bout de 12 mois

J'ai 53 ans, accrochage de la façade sur le poste difficile avec cassure du loquet d'accrochage,le bouton du volume est d'un assemblage de mauvaise facture, avec dans le temps , un volume du son très difficile à maîtriser ( potar ou électronique défaillant du son ou de la façade ?) En clair c'est un poste pour la poubelle.

Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2090 Système audio pour voiture verfasst

Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2090 Système audio pour voiture verfasst

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