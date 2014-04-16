Eingestellt
CEM2090/12
Erleben Sie Live-Musik im Auto
Der Philips CEM2090 lässt Sie im Auto problemlos Musik von mehreren Quellen wie CD, USB und tragbaren MP3-Playern genießen. Das System bietet eine abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz und Stoßdämpfung für gleichmäßigen Sound unterwegs.
CD
USB
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Kontrastreiches LCD
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.5
von 5
2
Bewertungen
bastian78
16/04/2014
Deutschland
Gutes Autoradio
Wir verbauen es im LKW sehr oft und sind gut Zufrieden mit der Bedienung und den vielen Funktionen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem verfasst
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acafec81
11/06/2016
France
potentiomètre du son défaillant ou bout de 12 mois
J'ai 53 ans, accrochage de la façade sur le poste difficile avec cassure du loquet d'accrochage,le bouton du volume est d'un assemblage de mauvaise facture, avec dans le temps , un volume du son très difficile à maîtriser ( potar ou électronique défaillant du son ou de la façade ?) En clair c'est un poste pour la poubelle.
Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2090 Système audio pour voiture verfasst
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