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Erleben Sie Live-Musik im Auto
Genießen Sie Musik von Ihrem iPhone/iPod, von CDs oder USB-Geräten mit dem Philips Auto-Audiosystem. Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit leistungsstarkem Bass mit MAX Sound.
für iPod und iPhone
USB
CD
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Titel oder ein Album viel schneller zu finden, indem Sie Songs und Ordner durchsuchen können, die üblicherweise Inhalt eines USB/SDHC-Geräts sind. Mit der Ordner-/Songtaste benötigen Sie nur drei einfache Schritte für eine Suche – drücken Sie auf den Ordner/Song, drehen den Lautstärkeregler und drücken Sie ihn zur Auswahl. Dieses einfache Verfahren ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik schnell und einfach zu durchsuchen, während Sie sich auf das Fahren konzentrieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Mike49
25/10/2015
France
Vraiment un très bon autoradio !!
Philips c'est surpassé avec ce CEM 2250 y a juste je dirai pour la radio que ce n'est pas ça!! et en plus juste la FM car ne capte pas si bien que ça! Mais je dirai qu'à part cette petite lacune !! Le reste est vraiment super (la clé USB, la prise jack sur la façade pour un MP3 ou téléphone mobile et iphone et un très bon lecteur CD !! qui la je dirai ne saute pas!! car et la je pense pas être le seul à le dire ? beaucoup d'autres poste ? on la fâcheuse manie que leurs CD saute à tous bout de champ; dans des nids de poule sur la route!! ou tous simplement nos chères dos d'âne, et la vous m'avez compris je pense ?)Et surtout surtout la!! Un super son CANON !! Propulsé par un bouton MAX SOUND ou DBB!! et pas mal de réglage pour d'autres son ! tous simplement par présélection d'équaliser (pop,rock, techno, classic et j'en passe) J'en souhaitez un comme ça ? Et Philips la fait! Bravo!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2250 Système audio pour voiture verfasst
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