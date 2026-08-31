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CP2133/01
Verstellbarer Bartkamm für Ihren All-in-One-Trimmer
Dieser verstellbare Kammaufsatz ist für Ihren All-in-One-Trimmer geeignet und ermöglicht es Ihnen mit verschiedenen Einstellungen, Ihren Bart nach Ihren Wünschen zu schneiden und zu stylen. Garantierte Präzision für den Look, den Sie sich wünschen.
MG9540/15R1
MG7920/15
MG7940/15
MG7940/75
MG9540/15
MG9553/15
MG9555/15
MG7920/15R1
MG7940/15R1
MG7940/75R1
All-in-One-Trimmer
Schwarz
Längeneinstellung: 1–3 mm