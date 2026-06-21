13-in-1: Gesicht, Haar und Körper
Kammaufsatz für präzises Trimmen
Selbstschärfende Edelstahlklingen
BeardSense Technologie
Der patentierte Kammaufsatz für präzises Trimmen bietet 11 Längeneinstellungen zwischen 1 und 3 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis in der gewünschten Haarlänge.
Dieser All-in-One-Trimmer umfasst 15 Aufsätze für Deine Pflegeanforderungen. Trimme und style Deinen Bart, schneide Deine Haare und trimme Dein Körperhaar ganz komfortabel.
Der Trimmer scannt die Bartdichte 125 Mal pro Sekunde und erhöht die Leistung an den jeweils gewünschten Stellen, um auch dichte, buschige oder längere Bärte zu trimmen.
4.4
von 5
1779
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Didi L.
21/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alles Bestens
Mein alter Philips hat nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben. Hoffe, der neue hält genauso lang. Viele Zubehörteile und alles ok.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-06
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-06
oben_ohne
06/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
all-one-trimmer
richtig gutes top gerät / ich nutze es für nase, ohren, körper und das kopfhaar. super top zufrieden 😃👍
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-06-05
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-06-05
Schrödingers Wolke
11/05/2026
Deutschland
1 mal kaufen,alles drin, toll..
Tolles Teil, Verarbeitung gut, Handgefühl gut,Schneidet gefühlvoll, praktisch unbegrenzte Anwendungen, für Haare, egal ob Kopf, Körper, Intimbereich, einmal kaufen alles drin. Bin begeistert.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Date of Use 2026-05-11
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Date of Use 2026-05-11
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes