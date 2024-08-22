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Schüssel für Küchenmaschine

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CP9828

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Daily: Diese Philips Küchenmaschine aus der Daily Collection in einem kompakten Design enthält eine 2,1 l Schüssel und einen 1,75 l Mixer sowie verschiedene leistungsstarke Zubehörteile. Köstliches selbstgemachtes Essen zuzubereiten war nie so einfach!

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  • 22 August 2024

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