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CSS5330B/12
Erleben Sie Zen
Erleben Sie pure Einfachheit mit den Philips Zenit Heimkino-Lautsprechern, und genießen Sie ausgeglichenen, natürlichen Sound in einem Design aus modernen, authentischen Materialien. Intelligentes Kabelmanagement und kabellose Subwoofer sorgen für ein unvergleichliches Erlebnis ohne Kabelsalat.
3.1 CH Kabelloser Subwoofer
Bluetooth® und NFC
HDMI 4K-2K
HDMI 4K2K beinhaltet den HDMI 1.4-Standard. Dieser sorgt für zusätzliche Unterstützung für die Wiedergabe von Ultra High Definition (UHD)-Inhalten. Er bezieht sich derzeit auf 4K, das in seiner größten Ausführung 4096 Pixel x 2160 Pixel (Breite x Höhe) bzw. vier Mal der Größe eines Standard-1080p-HD-Displays entspricht. Der Begriff steht für eine etwas geringere 4K-Auflösung von 3840 Pixeln x 2160 Pixeln (Breite x Höhe). Beide Formate werden über HDMI 1.4 unterstützt. 4K-Displays bringen hochwertige Home Entertainment-Systeme auf das gleiche Niveau, das in vielen kommerziellen Kinos zu finden ist. Damit die Lautsprecher auch zukunftsfähig sind, wurde dieser Standard im Hinblick auf die steigende Anzahl an 4K-Fernsehern integriert.
Die Konfiguration aus Mitteltöner-Hochtöner-Mitteltöner (MHM) in allen Haupt- und Satellitenlautsprechern ermöglicht eine laute und realistische Soundwiedergabe unabhängig von der Hörposition. Sie können jederzeit kristallklaren Sound ohne Verzerrung genießen, egal wo Sie sitzen.
3.3
von 5
7
Bewertungen
couloubri
13/08/2016
France
Verifizierter Käufer
excellent!!!!
bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit verfasst
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solardeluna
13/08/2016
France
Verifizierter Käufer
excellent!!!!
bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Danny1973
10/11/2017
Nederland
onder gewaardeerd
ik heb hem nu ruim een jaar en hij bevalt me goed.ik had gekeken na gewone soundbars.maar die geven vaak bij gewoon muziek luisteren een kunstmatig geluid.en aangezien het apparaat als enigste geluidbron in mijn woning wilde.natuurlijk zijn er betere maar dan kom je meteen in hogere prijs klasse uit mijn max was 350 euro.het geluid is zeer goed en je hoort echt wel verschil tussen de bronnen zonder dat het kunstmatig wordt.gewoon een genot om tv films en muziek mee te luisteren. wel jammer dat er geen dts op zit al hoewel ik me afvraag of als je het verschil met dolby in deze prijs klasse wel hoort met het blote oor. na mijn mening is deze sound systeem zwaar onder schat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CSS5330B Zenit-bioscoopluidsprekers verfasst
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