Nachdem ich schon seit Monaten auf der Suche nach einem neuen "Radiowecker" für mein iPhone 5 bin, bin ich heute bei Saturn über den DC295 für 129,-€ "gestolpert". Vor dem Kauf - ggf. im Internet - höre ich mir Audiogeräte immer erst vor Ort an. Ausgestellt war nur der Vorgänger, der DC291, der mich vom Klang schon überzeugt hat. Verbessert hat Philips beim DC295 meines Erachtens die Halterung / Stütze für das iPad (mini?), was wohl wegen des kleineren Lightning-Anschlusses notwendig war, so aber eindeutig besser aussieht. Die restlichen Daten scheinen gleich geblieben zu sein. Allerdings finde ich, dass der 295 in meinem Zimmer wesentlich besser klingt als der 291 im Regal bei Saturn, was ggf. daran liegen könnte, dass der 295 bei mit ca. 5 cm von der Wand entfernt steht und sich die rückwärtig abgestrahlten Bässe super brechen / verstärken. Die Lautstärke ist für ein Schlafzimmer, aber auch Küche / Bad völlig ausreichend, der Radioempfang klar und stark, über iPhone sowieso. Nun zu den Pros (+) und Cons (-) des Gerätes, wobei ich mir Mühe gebe, auch die Punkte aufzuzeichnen, die für mich kein Negativargument (=) sind: