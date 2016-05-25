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Eingestellt

Dockingstation mit Lightning-Connector und Radio

DC295/12

4.5

| (10) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Aufwachen mit großartiger Musik

Lassen Sie sich sanft mit Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit Lightning-Anschluss wecken oder mit Nachrichten aus dem Radio auf den neuesten Stand bringen! Dieses Gerät macht nicht nur mit hervorragendem Sound Ihren Morgen entspannter, es verleiht außerdem Ihrem Schlafzimmer zusätzlich Stil dank eines Aluminiumgehäuses.

Alle Vorteile anzeigen

mit dieser iPod/iPhone/iPad Dockingstation

Aufwachen mit großartiger Musik

  • für iPad/iPhone/iPod

  • für iPod/iPhone/iPad

  • UKW, zwei Weckzeiten

  • 10 W, Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

10

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

25/05/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit einem guten Sound

Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.

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Diese Bewertung wurde für DC295 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

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Diese Bewertung wurde für DC295 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

16/03/2014

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC295 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

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26/12/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Klasse

Einfach mal schnell von Zimmer zu Zimmer gestellt. Macht ordentliche Musik und Radio auch Klasse

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC295 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

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