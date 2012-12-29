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Eingestellt

Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

DC390/12

4.3

| (31) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Guten Morgen!

Spielen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone/iPad mit sattem, klarem Sound ab, und laden Sie Ihr Gerät gleichzeitig auf. Dieses elegante Desktop-Dock aus Aluminium kann bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen und als Wecker verwendet werden. So werden Sie mit Ihren Lieblingsliedern oder vom Radio geweckt.

Alle Vorteile anzeigen

zu großartiger Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad

Guten Morgen!

  • Aluminium

  • Duales Dock

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

Spritzguss-Aluminium ist federleicht, hält sehr hohen Temperaturen stand, bietet eine hohe Beanspruchbarkeit und Festigkeit sowie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

31

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad verfasst

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29/12/2012

United Kingdom

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Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

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22/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

perfect kitchen sound system

Love this little radio for my ipad,iphone and ipod. Has great sound for the kitchen and feels robust - not cheap plastic! Has some weight to it. Also produces quite clear sound quality. Top marks!

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