Eingestellt
Guten Morgen!
Spielen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone/iPad mit sattem, klarem Sound ab, und laden Sie Ihr Gerät gleichzeitig auf. Dieses elegante Desktop-Dock aus Aluminium kann bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen und als Wecker verwendet werden. So werden Sie mit Ihren Lieblingsliedern oder vom Radio geweckt.
Aluminium
Duales Dock
RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Spritzguss-Aluminium ist federleicht, hält sehr hohen Temperaturen stand, bietet eine hohe Beanspruchbarkeit und Festigkeit sowie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
4.3
von 5
31
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
PB1234
29/12/2012
United Kingdom
Excellence :7)
I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad verfasst
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Sparky3373
29/12/2012
United Kingdom
Excellence :7)
I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !
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jcubb
22/03/2012
United Kingdom
perfect kitchen sound system
Love this little radio for my ipad,iphone and ipod. Has great sound for the kitchen and feels robust - not cheap plastic! Has some weight to it. Also produces quite clear sound quality. Top marks!
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