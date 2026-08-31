USB-C-auf-Lightning-Kabel

Schließen Sie Ihr iPhone an Ihr MacBook an, um Musik, Apps, Fotos, Updates usw. zu synchronisieren. Gleichzeitig können Sie Ihr Gerät aufladen. Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-C-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zweit- oder Ersatzkabel.