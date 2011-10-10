Schützen Sie Ihr iPad-Display

Verwenden Sie die klare Folie, um den Multi-Touch-Glasbildschirm Ihres iPad zu schützen. Unser Bildschirm-Schutz ist zwar nahezu unsichtbar, macht aber dennoch den Unterschied. Das revolutionäre IPS-Display wird nicht beeinträchtigt, sodass Sie aus jedem Blickwinkel klare, lebendige Bilder genießen können.