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Eingestellt

Softshell-Tasche

DLN1757/10

Perfekter Sitz

Diese flexible weiche Hülle bietet Rundumschutz sowie Griffsicherheit und perfekten Sitz für Ihr iPad. Dank des durchsichtigen ShockStop-Materials werden Stöße absorbiert, und Ihr Gerät wird abgefedert, während Sie Zugriff auf alle Funktionen und Anschlüsse haben.

Alle Vorteile anzeigen

für Schutz und Griffsicherheit für Ihr iPad

Perfekter Sitz

  • für iPad 2

Volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz

Genießen Sie volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz in der Hülle mit Öffnungen für den Ein-/Ausschalter, Sleep-Schalter, die Docking-Station und die Lautsprecher.

Schneller und einfacher Schutz

Diese Hülle besteht aus einem dauerhaften Material, das perfekt an Ihr Gerät angepasst ist. Die Hülle ist schnell und einfach anzubringen und bietet für das Gerät einen zusätzlichen Schutz.

Rundum-Schutz für die Ecken und die Oberseite

Das Material dieser Hülle bietet Rundum-Schutz für Rück- und Vorderseite Ihres Geräts. Außerdem sind auch die Ecken und der Bildschirmrand geschützt.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 287.9 kB
  • 21 July 2026

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