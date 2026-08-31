Eingestellt
DLN1757/10
Perfekter Sitz
Diese flexible weiche Hülle bietet Rundumschutz sowie Griffsicherheit und perfekten Sitz für Ihr iPad. Dank des durchsichtigen ShockStop-Materials werden Stöße absorbiert, und Ihr Gerät wird abgefedert, während Sie Zugriff auf alle Funktionen und Anschlüsse haben.
für iPad 2
Genießen Sie volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz in der Hülle mit Öffnungen für den Ein-/Ausschalter, Sleep-Schalter, die Docking-Station und die Lautsprecher.
Diese Hülle besteht aus einem dauerhaften Material, das perfekt an Ihr Gerät angepasst ist. Die Hülle ist schnell und einfach anzubringen und bietet für das Gerät einen zusätzlichen Schutz.
Das Material dieser Hülle bietet Rundum-Schutz für Rück- und Vorderseite Ihres Geräts. Außerdem sind auch die Ecken und der Bildschirmrand geschützt.