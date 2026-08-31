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DLP1011Q/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Dank USB-C und PD wird die Ladeleistung bei Ihren neusten Geräten maximiert. Die kabellose Qi-Ladefunktion lädt Qi-fähige Geräte ganz ohne Kabel auf.
10.000 mAh
Kabellose Qi-Ladefunktion
Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
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