Eingestellt
DLP8718NC/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit LED-Akkuanzeige. Ein leerer Akku ist kein Problem mehr – der ideale Reisepartner, der all Ihre Mobilgeräte mit Strom versorgt.
10.000 mAh
Weiß
USB-A- und Typ-C-Ladeanschluss
Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
Das universelle Ladegerät verfügt über einen USB-Anschluss. So können Sie Ihre USB-fähigen Geräte über ein USB-Kabel, das Sie bereits besitzen oder separat erwerben können, an das Ladegerät anschließen.
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