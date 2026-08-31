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USB-Powerbank

DLP8718PC/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Große Kapazität von 10.000 mAh mit LED-Akkuanzeige. Ein leerer Akku ist kein Problem mehr – der ideale Reisepartner, der all Ihre Mobilgeräte mit Strom versorgt.

Alle Vorteile anzeigen

Mit integriertem Typ-C-Kabel.

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 10.000 mAh

  • Pink

  • USB-A- und Typ-C-Ladeanschluss

LED-Anzeige

Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.

Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.

Kompatibel mit USB-fähigen Geräten

Das universelle Ladegerät verfügt über einen USB-Anschluss. So können Sie Ihre USB-fähigen Geräte über ein USB-Kabel, das Sie bereits besitzen oder separat erwerben können, an das Ladegerät anschließen.

Technische Daten

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