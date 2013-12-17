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Eingestellt

Dockingstation

DS1150/11

2.9

| (60) Bewertungen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Diese kompakte Dockingstation DS1150/11 bietet Ihnen nicht nur beeindruckend kräftigen und satten Sound, sie synchronisiert die Uhrzeiteinstellungen auch automatisch mit Ihrem iPhone/iPod. Genießen Sie die Vorzüge des einstellbaren Nachtlichts und die Möglichkeit, ein zweites mobiles Gerät per USB aufzuladen.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • mit 30-poligem Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • USB-Anschluss zum Laden

  • 6 W

Sanfte Nachtbeleuchtung

Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB

Elegantes und kompaktes Design, das auf jeden Nachttisch passt

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.9

von 5

60

Bewertungen

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1150 Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1150 Dockingstation verfasst

26/03/2013

Deutschland

Deutschland

klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1150 Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1150 Dockingstation verfasst

26/03/2013

Deutschland

Deutschland

klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1150 Dockingstation verfasst

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