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Eingestellt

Dockingstation mit Lightning-Connector

DS1155/12

3.4

| (34) Bewertungen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Der Dockinglautsprecher DS1155, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellsten iPods über den Lightning-Anschluss, bietet nicht nur kräftigen und satten Sound, er verfügt auch über ein Uhrendisplay und sanftes Nachtlicht. Das macht ihn zum perfekten Gerät für Ihren Nachttisch.

Alle Vorteile anzeigen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • für iPhone/iPod

  • mit Nachtlicht und Uhr

  • USB-Anschluss zum Laden

  • 6 W

Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone

Diese Dockingstation synchronisiert automatisch die Uhrzeit Ihres angeschlossenen iPods/iPhones.

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

Elegantes und kompaktes Design, das auf jeden Nachttisch passt

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

34

Bewertungen

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Edles Design

Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1155 Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1155 Dockingstation verfasst

01/09/2019

Suisse

Suisse

Produkt ist genial a

Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr

Diese Bewertung wurde für DS1155 Dockingstation verfasst

Diese Bewertung wurde für DS1155 Dockingstation verfasst

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1155 altavoz base verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1155 altavoz base verfasst

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