Eingestellt
DS1155/12
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Der Dockinglautsprecher DS1155, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellsten iPods über den Lightning-Anschluss, bietet nicht nur kräftigen und satten Sound, er verfügt auch über ein Uhrendisplay und sanftes Nachtlicht. Das macht ihn zum perfekten Gerät für Ihren Nachttisch.
für iPhone/iPod
mit Nachtlicht und Uhr
USB-Anschluss zum Laden
6 W
Diese Dockingstation synchronisiert automatisch die Uhrzeit Ihres angeschlossenen iPods/iPhones.
3.4
von 5
34
Bewertungen
Marc95
19/04/2014
Deutschland
Edles Design
Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1155 Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1155 Dockingstation verfasst
Pitsch63
01/09/2019
Suisse
Produkt ist genial a
Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr
Diese Bewertung wurde für DS1155 Dockingstation verfasst
Diese Bewertung wurde für DS1155 Dockingstation verfasst
Miki66
24/09/2018
España
Muy contento
Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1155 altavoz base verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1155 altavoz base verfasst