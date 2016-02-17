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Eingestellt

Philips FidelioStereo-Docking-Soundsystem

DTM9030/10

3.7

| (3) Bewertungen

Gewaltiger kabelloser Sound

Erleben Sie HiFi-Sound mit den Philips Fidelio Sound Towern. Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® mit aptX und AAC. Geben Sie Ihre CDs oder jeden iPod bzw. jedes iPhone mit Philips DualDock wieder. Erhalten Sie raumfüllenden Sound mit nur zwei Lautsprechern.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Gewaltiger kabelloser Sound

  • Bluetooth - kabelloses Musik-Streaming

  • DualDock (Lightning & 30 PIN)

160 W RMS Gesamtausgangsleistung

160 W RMS Gesamtausgangsleistung

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Technische Daten

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3.7

von 5

3

Bewertungen

4
3
2

17/02/2016

France

France

Bien plus qu'une station d'accueil

Le seul produit à ma connaissance qui propose un vrai système audio pour les personnes qui ont beaucoup de musique dématérialisée...mais pas que ! La grande connectique permet de réellement disposer d'un système audio complet (tuner, CD (mange disque avec bon rendu), station d'accueil avec 2 générations compatibles, entrée optique pour brancher le lecteur DVD, etc.) A recommander pour avoir un système complet de bonne qualité et avec un bon rapport qualité/prix Le design classique et discret rend vraiment très bien. La fabrication est bonne. Réglage des basses et du treble appréciable. A espérer, un nouveau modèle peut-être plus puissant (pour les grandes pièces) et intégrant le DAB+.

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03/07/2014

France

France

Un son énorme

J'ai acheté ces colonnes pour remplacer ma bonne vieille Philips DCM580. Je peux dire que je ne suis pas déçu. Après un petit rôdage des HP le son est génial, des aigus nets, des graves profonds, et les effets stéréo me manquaient cruellement sur mon ancienne colonne. Très complet (j'apprécie le bluetooth et la sortie optique). Le double dock est bien pour mon iPhone 4s pour l'instant, et sera parfait pour mon futur iPhone !

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13/09/2019

France

France

Produit très peu fiable

2 ans après l'achat la fonction bluetooth ne fonctionnait plus après de multiples appels auprès de l'assistance téléphonique mon problème n'est toujours pas résolu (sauf si je fais venir un dépanneur à ma charge) - Très très déçue vu le prix...

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