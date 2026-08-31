Eingestellt
FM64FD170D/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
64 GB
Motion Edition 2.0
Doppelpack
Mit der nützlichen Speicherkapazität von 64 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen, teilen und speichern.
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.