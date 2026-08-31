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        Eingestellt

        USB-Stick

        FM64FD170D/00

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        • 64 GB

        • Motion Edition 2.0

        • Doppelpack

        64 GB Speicherkapazität für große Dateien

        Mit der nützlichen Speicherkapazität von 64 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen, teilen und speichern.

        Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung

        Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

        Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs

        Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

        Technische Daten

        Handbücher und Dokumentation

        Landesspezifische Werbebroschüre

        • PDF Datei, 151.3 kB
        • 21 July 2026

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