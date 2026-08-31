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FM64FD175B/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
64 GB
Motion Edition 3.2
USB-C
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.
Mit der nützlichen Speicherkapazität von 64 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen, teilen und speichern.
Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.