Eingestellt
FM64FD175E/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
64 GB
Motion Edition 3.2
Dreierpack
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Jelly-Pink, Purpur, Absinth-Grün oder Elektrik-Blau, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und mehr Spaß zu haben.
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.