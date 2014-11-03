Wichtig für mich sind bei Kopfhörern der Klang und der Tragekomfort. Für alle, die kräftigen Bass kombiniert mit klarem Sound lieben, ist dieser Kopfhörer ein Muss. Der Bass kann durch Regler (an/aus) an den Kopfhörern verstärkt werden und sorgt so für perfekten Bass. Die geschlossenen Kopfhörer sorgen auch dafür, dass auch Klangdetails wahrgenommen werden, ohne dass die daneben sitzenden Personen gestört werden. Der weiche Kopfbügel und die großen Ohrpolster sind einfach super, nichts drückt oder stört und er lässt sich an jeden Kopf anpassen. Der Vorteil bei diesem Kopfhörer ist, dass die Ohrpolster leicht oval sind und somit sehr gut über die Ohren passen. Hervorzuheben ist hierbei auch das leichte Gewicht, man spürt es kaum auf dem Kopf. Daher „borgen“ sich meine Kinder den Kopfhörer und leihen mir ihren „alten“. Parktisch ist der Faltmechanismus – so findet der Kopfhörer immer ein Plätzchen. Die integrierte Fernbedienung samt Mikrofon funktioniert problemlos mit meinem IPhone als auch mit Andriod Geräten. Mit der Taste kann man zwischen Musik und Telefonat umschalten. Das Mikrofon liefert eine klare Übertragung und sorgt für angenehmes telefonieren. Wünschenswert wäre hier nur noch eine Lautstärkeregulierung. Daher absolut weiterzuempfehlen und volle Punktzahl!