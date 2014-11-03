Eingestellt
FX5MWT/00
Starker Bass
Genießen Sie ein optimales Sounderlebnis dank hochwertiger Treiber und anpassbarer Bassregelung. Diese leichten robusten Kopfhörer wurden für eine hohe Lebensdauer und langen Tragekomfort entwickelt.
40 mm Treiber/geschlossen
Über-Ohr
Mit der anpassbaren Bassregelung erhalten Sie den perfekten Basspegel für jedes Lied. Hören Sie Musik, wie Sie sie mögen – überall.
40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und einen kräftigen Sound. Mit der anpassbaren Bassregelung können Sie Ihr Sounderlebnis jederzeit an Ihre Vorlieben anpassen!
Die Über-Ohr-Polster passen sich Ihren Ohren perfekt an und halten Umgebungsgeräusche ab. So können Sie Musik unterwegs genießen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.0
von 5
5
Bewertungen
MarcH
03/11/2014
Deutschland
Mega Bass
Wichtig für mich sind bei Kopfhörern der Klang und der Tragekomfort. Für alle, die kräftigen Bass kombiniert mit klarem Sound lieben, ist dieser Kopfhörer ein Muss. Der Bass kann durch Regler (an/aus) an den Kopfhörern verstärkt werden und sorgt so für perfekten Bass. Die geschlossenen Kopfhörer sorgen auch dafür, dass auch Klangdetails wahrgenommen werden, ohne dass die daneben sitzenden Personen gestört werden. Der weiche Kopfbügel und die großen Ohrpolster sind einfach super, nichts drückt oder stört und er lässt sich an jeden Kopf anpassen. Der Vorteil bei diesem Kopfhörer ist, dass die Ohrpolster leicht oval sind und somit sehr gut über die Ohren passen. Hervorzuheben ist hierbei auch das leichte Gewicht, man spürt es kaum auf dem Kopf. Daher „borgen“ sich meine Kinder den Kopfhörer und leihen mir ihren „alten“. Parktisch ist der Faltmechanismus – so findet der Kopfhörer immer ein Plätzchen. Die integrierte Fernbedienung samt Mikrofon funktioniert problemlos mit meinem IPhone als auch mit Andriod Geräten. Mit der Taste kann man zwischen Musik und Telefonat umschalten. Das Mikrofon liefert eine klare Übertragung und sorgt für angenehmes telefonieren. Wünschenswert wäre hier nur noch eine Lautstärkeregulierung. Daher absolut weiterzuempfehlen und volle Punktzahl!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jack29
12/12/2016
Deutschland
Toller Klang, aber schlechte Materialauswahl beim Ohrenpolster
Die Klang-Abstimmung des Kopfhörers empfinde ich als Perfekt, sehr natürlich, kein bisschen Steril, wie viele sogenannte "HIFI-Kopfhörer" klingt. Verglichen mit vielen anderen mobilen Kopfhörern mit ebenfalls 32ohm ist Dieser ein Tick leichter zu betreiben. Er klingt sehr agil, anspringend, mit ganz leicht erhöhten Oberbass(positiv). Die Höhe ist sehr klar, aber nicht spitz. Eine große Stärke ist auch die Vermittlung der Räumlichkeit. Einziger Wermutstropfen: Die Ohren-polster löste sich nach kurzer Zeit(3 Monate) auf, wahrscheinlich wegen dem viel Weichmacher im Material. Es klebt und sieht nicht schön aus. Vom Klang her ziehe ich diesem Kopfhörer vielen wesentlich teuren Kopfhörern vor, wenn die Polster nicht so schnell kaputt gehen würde. Ich habe leider auch keinen Ersatzpolster gefunden. Das ist wirklich schade.
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Schienfattlooper
23/11/2014
Deutschland
Richtig guter Kopfhörer
Nach längerem Testen des FX5M durch sämtliche Familienmitglieder (5 im Alter zwischen 11 und 45) an unterschiedlichsten Geräten (5 verschiedene Smartphones, Philips BTM 2280, Philips 7000er TV und 2 verschiedene mp3-Player) sind wir zur Überzeugung gekommen, dass der FX5M ein richtig guter Kopfhörer ist. Er ist leicht, gut für jede Kopfgröße einstellbar und dass Wichtigste: Er hat einen tollen Sound. Er klingt klar und sauber, hat einen satten Bass für Hörerlebnisse von Klassik, über Pop, Rock und Mainstream bis hin zum simplen Hören von Radio. Der Bass kann an den Hörkapseln auch abgesenkt werden, wenn man z.B. ein Hörbuch hört oder eine Fremdsprache lernen möchte. Er dämmt dabei auch Außengeräusche gut ab, so dass man die Lautstärke nicht zu hoch einstellen muss und drückt nicht auf die Ohrmuscheln. Man wird als "Hörnachbar" auch nicht gestört, da er fast keinen Ton nach außen lässt.
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