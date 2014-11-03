ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Hauptbild
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Hauptbild

Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

FX5MWT/00

3

| (5) Bewertungen

Starker Bass

Genießen Sie ein optimales Sounderlebnis dank hochwertiger Treiber und anpassbarer Bassregelung. Diese leichten robusten Kopfhörer wurden für eine hohe Lebensdauer und langen Tragekomfort entwickelt.

Alle Vorteile anzeigen

mit leichtem, faltbaren Design

Starker Bass

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • Über-Ohr

Anpassbare Bassregelung für perfekte Basspegel

Mit der anpassbaren Bassregelung erhalten Sie den perfekten Basspegel für jedes Lied. Hören Sie Musik, wie Sie sie mögen – überall.

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und kräftigen Sound

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und einen kräftigen Sound. Mit der anpassbaren Bassregelung können Sie Ihr Sounderlebnis jederzeit an Ihre Vorlieben anpassen!

Geräuschisolierende Über-Ohr-Polster für besonderen Komfort

Die Über-Ohr-Polster passen sich Ihren Ohren perfekt an und halten Umgebungsgeräusche ab. So können Sie Musik unterwegs genießen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.0

von 5

5

Bewertungen

3
2

03/11/2014

Deutschland

Deutschland

Mega Bass

Wichtig für mich sind bei Kopfhörern der Klang und der Tragekomfort. Für alle, die kräftigen Bass kombiniert mit klarem Sound lieben, ist dieser Kopfhörer ein Muss. Der Bass kann durch Regler (an/aus) an den Kopfhörern verstärkt werden und sorgt so für perfekten Bass. Die geschlossenen Kopfhörer sorgen auch dafür, dass auch Klangdetails wahrgenommen werden, ohne dass die daneben sitzenden Personen gestört werden. Der weiche Kopfbügel und die großen Ohrpolster sind einfach super, nichts drückt oder stört und er lässt sich an jeden Kopf anpassen. Der Vorteil bei diesem Kopfhörer ist, dass die Ohrpolster leicht oval sind und somit sehr gut über die Ohren passen. Hervorzuheben ist hierbei auch das leichte Gewicht, man spürt es kaum auf dem Kopf. Daher „borgen“ sich meine Kinder den Kopfhörer und leihen mir ihren „alten“. Parktisch ist der Faltmechanismus – so findet der Kopfhörer immer ein Plätzchen. Die integrierte Fernbedienung samt Mikrofon funktioniert problemlos mit meinem IPhone als auch mit Andriod Geräten. Mit der Taste kann man zwischen Musik und Telefonat umschalten. Das Mikrofon liefert eine klare Übertragung und sorgt für angenehmes telefonieren. Wünschenswert wäre hier nur noch eine Lautstärkeregulierung. Daher absolut weiterzuempfehlen und volle Punktzahl!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX5MWT Headphones with mic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX5MWT Headphones with mic verfasst

12/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Klang, aber schlechte Materialauswahl beim Ohrenpolster

Die Klang-Abstimmung des Kopfhörers empfinde ich als Perfekt, sehr natürlich, kein bisschen Steril, wie viele sogenannte "HIFI-Kopfhörer" klingt. Verglichen mit vielen anderen mobilen Kopfhörern mit ebenfalls 32ohm ist Dieser ein Tick leichter zu betreiben. Er klingt sehr agil, anspringend, mit ganz leicht erhöhten Oberbass(positiv). Die Höhe ist sehr klar, aber nicht spitz. Eine große Stärke ist auch die Vermittlung der Räumlichkeit. Einziger Wermutstropfen: Die Ohren-polster löste sich nach kurzer Zeit(3 Monate) auf, wahrscheinlich wegen dem viel Weichmacher im Material. Es klebt und sieht nicht schön aus. Vom Klang her ziehe ich diesem Kopfhörer vielen wesentlich teuren Kopfhörern vor, wenn die Polster nicht so schnell kaputt gehen würde. Ich habe leider auch keinen Ersatzpolster gefunden. Das ist wirklich schade.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX5MWT Headphones with mic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX5MWT Headphones with mic verfasst

23/11/2014

Deutschland

Deutschland

Richtig guter Kopfhörer

Nach längerem Testen des FX5M durch sämtliche Familienmitglieder (5 im Alter zwischen 11 und 45) an unterschiedlichsten Geräten (5 verschiedene Smartphones, Philips BTM 2280, Philips 7000er TV und 2 verschiedene mp3-Player) sind wir zur Überzeugung gekommen, dass der FX5M ein richtig guter Kopfhörer ist. Er ist leicht, gut für jede Kopfgröße einstellbar und dass Wichtigste: Er hat einen tollen Sound. Er klingt klar und sauber, hat einen satten Bass für Hörerlebnisse von Klassik, über Pop, Rock und Mainstream bis hin zum simplen Hören von Radio. Der Bass kann an den Hörkapseln auch abgesenkt werden, wenn man z.B. ein Hörbuch hört oder eine Fremdsprache lernen möchte. Er dämmt dabei auch Außengeräusche gut ab, so dass man die Lautstärke nicht zu hoch einstellen muss und drückt nicht auf die Ohrmuscheln. Man wird als "Hörnachbar" auch nicht gestört, da er fast keinen Ton nach außen lässt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX5MWT Headphones with mic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX5MWT Headphones with mic verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration