Eingestellt
Transportverriegelung
ECO
Bügeln Sie mit Dampfdruck jetzt noch schneller. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein, sodass Sie selbst anspruchsvolle Textilien noch schneller und einfacher bügeln können.
Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Das ergonomische Design des Bügeleisens bewirkt eine geringere Belastung des Handgelenks und sorgt so für komfortables Bügeln. Der aufwärts geformte Griff bewirkt eine natürliche, bequeme Handhaltung. Und auch die monotonen Bewegungen, um das Bügeleisen aufrecht abzustellen, gehören endgültig der Vergangenheit an. Das Bügeleisen ist leicht (1,2 kg) für einfaches und komfortables Bügeln.
Auszeichnungen
4.6
von 5
8
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
netje59
11/10/2011
Nederland
goed functioneel apparaat
perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen
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sien54
10/10/2011
Nederland
fantastisch/uitstekend
geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar
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macar
09/10/2011
Nederland
Geweldig fijn strijkijzer
Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !
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