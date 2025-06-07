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  • Vielseitiges Trimmen für die ganze Familie
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Neu

Hair ClipperSerie 5000

HC5721/15

4.1

| (490) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Vielseitiges Trimmen für die ganze Familie

Gönne dir oder deinen Liebsten einen präzisen Haarschnitt mit dem Philips Hair Clipper 5000. Klingen, die scharf bleiben, sorgen für gleichmäßige Ergebnisse. Dank der effizienten kabellosen Leistung kannst du bequem und zuverlässig trimmen.

Alle Vorteile anzeigen

Zu Hause einen perfekt gleichmäßigen Haarschnitt erzielen

Vielseitiges Trimmen für die ganze Familie

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • 10 einstellbare Schnittlängen

  • PowerAdapt Sensor

  • Trim and Flow

Passe deinen Look mit 10 einstellbaren Längen an

Passe deinen Look mit 10 einstellbaren Längen an

Mit 10 Längeneinstellungen in 3-mm-Schritten gibt Ihnen dieser Haarschneider die sichere Kontrolle über Ihren Haarschnitt. Mit dem verstellbaren Kamm können Sie auf 3–24 mm trimmen. Wenn Sie den Kamm abnehmen, erzielen Sie ein sauberes Ergebnis von 0,5 mm. Zuverlässiges, unkompliziertes Trimmen.

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Unsere selbstschärfenden 41-mm-Klingen bleiben dauerhaft scharf und gleiten sanft durch das Haar für einen gleichmäßigen, gleichmäßigen Haarschnitt.

Für ein gleichmäßiges und einfaches Trimmen zu Hause

Für ein gleichmäßiges und einfaches Trimmen zu Hause

Gleichmäßiger Haarschnitt von Anfang bis Ende: Der Trim-and-Flow-Kammaufsatz hält die Haare in Bewegung und verhindert ein Verstopfen, damit der Haarschneider mühelos und gleichmäßig durch das Haar gleitet. So behältst du die Kontrolle und erzielst deinen gewünschten Stil ohne Unterbrechungen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

490

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

07/06/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät

Man muss ggfs anfangs etwas experimentieren, aber dann erzielt man top Ergebnisse. Ich schneide meine Haare nicht einfach nur kurz; sondern schon mit Kontur und etwas anspruchsvoller. Klappt hervorragend. Bedienung Verarbeitung alles sehr gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst

Date of Use 2024-05-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst

Date of Use 2024-05-07

29/12/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Qualittät

Schneidet hervorragend die Haare, bei einfacher Anwendung, super.

Vorteile

Einfache Handhabung, scharf, schneides Haare exakt und schnell

Nachteile

noch keine Bekannt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst

Date of Use 2022-11-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst

Date of Use 2022-11-29

02/06/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr einfach zu bedienen

Für den Preis eine echte Sensation! Arbeitet absolut sauber und sehr gut. Selbst, dass er nur mit "Schnur" funktioniert, stört tatsächlich gar nicht. Eine 100%ige Kauempfehlung!

Vorteile

sehr gute Maschine

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst

Date of Use 2022-05-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Date of Use 2022-05-02

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