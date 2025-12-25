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  • Präzises und vielseitiges Styling
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Neu

Hair ClipperSerie 7000

HC7722/15

4.1

| (911) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

Präzises und vielseitiges Styling

Mit 28 Längeneinstellungen und selbstschärfenden Klingen erzielen Sie vielseitige, präzise Haarschnitte, Anwendung für Anwendung. Damit gelingen Ihnen definierte, zuverlässige Ergebnisse ganz einfach zu Hause.

Alle Vorteile anzeigen

Starke Leistung für präzise Schnitte

Präzises und vielseitiges Styling

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • 28 einstellbare Schnittlängen

  • PowerAdapt Sensor

  • Trim and Flow

Passen Sie Ihren Look mit 16 einstellbaren Längen an

Passen Sie Ihren Look mit 16 einstellbaren Längen an

Mit 28 Längeneinstellungen in präzisen 1-mm-Schritten gestalten Sie Ihren Look ganz nach Wunsch. Drei verstellbare Kammaufsätze von 2–28 mm geben Ihnen die volle Kontrolle für jeden Style. Ohne Aufsatz erreichen Sie einen präzisen 0,5-mm-Schnitt. Für eine einfache, individuelle Pflege.

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Perfekter Haarschnitt mit 41-mm-breiten, selbstschärfenden Stahlklingen für eine langanhaltende Leistung

Für ein gleichmäßiges und einfaches Trimmen zu Hause

Für ein gleichmäßiges und einfaches Trimmen zu Hause

Gleichmäßiger Haarschnitt von Anfang bis Ende: Der Trim-and-Flow-Kammaufsatz hält die Haare in Bewegung und verhindert ein Verstopfen, damit der Haarschneider mühelos und gleichmäßig durch das Haar gleitet. So behältst du die Kontrolle und erzielst deinen gewünschten Stil ohne Unterbrechungen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

911

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

25/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Prima!

Sehr viele Längen möglich, exakter Schnitt und beqeme Handhabung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2024-11-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2024-11-25

28/07/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ist ein sehr guter Rasierer für diesen Preis ein sehr top Modell

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2024-06-28

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2024-06-28

17/02/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hey Wow...

Der Haarschneider hat meinen alten Philips Haarschneider ersetzt. Nachdem sich das Stromkabel in Auflösung befand, sollte es nun ein Haarschneider mit Akku werden. Die Auswahl an Aufsteckkämmen und die nahezu Stufenlose Regulierung der Schnittlänge sind sehr praktisch. Auch das man die Schnittlängen speichern kann ist sehr hilfreich. Die Bedienung der Schnittlängenverstellung ist stylisch und geht nach etwas Übung gut von der Hand. Die Bedienungsanleitung ist hier leider weniger genau. Man hat es aber schnell raus. Mit nassen oder fettigen Fingern funktioniert die Verstellung leider nicht so gut.

Vorteile

Lange Akkustandzeit, nahezu stufenlose Schnittlängenverstellung, sprichermöglichkeit von Schnittlängen

Nachteile

Bedienung der Schnittlänge nur mit trockenen Fingern gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2023-01-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2023-01-17

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