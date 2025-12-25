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Maximale Styling-Freiheit
Mit 28 Längeneinstellungen und selbstschärfenden Titaniumklingen erzielen Sie präzise, sichere Haarschnitte. Mit den Precision Fade Tools gelingen Ihnen gleichmäßige Übergänge, und mit diesem vielseitigen Philips Barber Zubehörset haben Sie auch zu Hause die volle Kontrolle.
Selbstschärfende Titaniumklingen
28 einstellbare Schnittlängen
PowerAdapt Sensor
Trim and Flow
Mit 28 Längeneinstellungen in präzisen 1-mm-Schritten gestalten Sie Ihren Look ganz nach Wunsch. Drei verstellbare Kammaufsätze von 2–28 mm geben Ihnen die volle Kontrolle für jeden Style. Ohne Aufsatz erreichen Sie einen präzisen 0,5-mm-Schnitt. Für eine einfache, individuelle Pflege.
Unsere selbstschärfenden Titaniumklingen bleiben dauerhaft scharf und sorgen für gleichmäßige, zuverlässige Ergebnisse. Mit dem Hair Clipper gelingt Ihnen ein glatter, müheloser Haarschnitt, für einen Style, der jederzeit sauber sitzt.
Das 4-teilige Friseur-Zubehörset enthält alles, was Sie für selbstbewusste Haarschnitte zu Hause benötigen: eine Schere, einen Kamm, einen Friseurumhang und Haarclips.
4.1
von 5
911
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
truk13
25/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima!
Sehr viele Längen möglich, exakter Schnitt und beqeme Handhabung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2024-11-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2024-11-25
Andreashi
28/07/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ist ein sehr guter Rasierer für diesen Preis ein sehr top Modell
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2024-06-28
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2024-06-28
Turbolaus
17/02/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hey Wow...
Der Haarschneider hat meinen alten Philips Haarschneider ersetzt. Nachdem sich das Stromkabel in Auflösung befand, sollte es nun ein Haarschneider mit Akku werden. Die Auswahl an Aufsteckkämmen und die nahezu Stufenlose Regulierung der Schnittlänge sind sehr praktisch. Auch das man die Schnittlängen speichern kann ist sehr hilfreich. Die Bedienung der Schnittlängenverstellung ist stylisch und geht nach etwas Übung gut von der Hand. Die Bedienungsanleitung ist hier leider weniger genau. Man hat es aber schnell raus. Mit nassen oder fettigen Fingern funktioniert die Verstellung leider nicht so gut.
Vorteile
Lange Akkustandzeit, nahezu stufenlose Schnittlängenverstellung, sprichermöglichkeit von Schnittlängen
Nachteile
Bedienung der Schnittlänge nur mit trockenen Fingern gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2023-01-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2023-01-17
Im Vergleich zum Friseur.
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf.