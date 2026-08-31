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Salon EssentialHaartrockner

HP4930/00

Besonders schonender Haartrockner

Tun Sie Ihrem Haar etwas Gutes mit diesem benutzerfreundlichen Haartrockner. Der Salon Essential lässt sich zusammenklappen und beeindruckt dennoch mit einer Leistung von 1.100 W, sodass Ihr Haar optimal getrocknet wird.

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Salon Essential

Besonders schonender Haartrockner

  • 1.100 W

  • Einklappbar

1100 W für wunderschöne Ergebnisse

1100 W für wunderschöne Ergebnisse

Dieser 1100 W Haartrockner erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.

Drei flexible Einstellungen für mehr Kontrolle

Drei flexible Einstellungen für mehr Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für ein perfektes Ergebnis einfach angepasst werden. Drei flexible Einstellungen ermöglichen präzises Styling.

Schmale Stylingdüse für gezielten Luftstrom

Schmale Stylingdüse für gezielten Luftstrom

Die Stylingdüse des Föns richtet den Luftstrom gezielt auf einen bestimmten Bereich. Das ermöglicht präzises Styling und eignet sich besonders für Korrekturen und zum Abrunden des Stylings.

Technische Daten

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