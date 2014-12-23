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Eingestellt

Essential Care mit Ionisierungsfunktion

HP8320/00

4.6

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Einfaches Glätten mit Ionen-Glanz

Der neue Essential Care Haarglätter mit Ionisierungsfunktion verfügt über längere Platten, die für mehr Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit sorgen. Sie ermöglichen es Ihnen, den gewünschten glatten und glänzenden Look schneller zu stylen, während sie gleichzeitig Ihre Haare schonen.

Alle Vorteile anzeigen

mit 100 mm langen Platten

Einfaches Glätten mit Ionen-Glanz

  • Längere Keramikplatten (100 mm)

  • 210 °C professionelle Temperatur

  • Ionisierungsfunktion

Lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

Lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

Die längeren Platten helfen Ihnen, perfekte Glättungsergebnisse in weniger Zeit zu erreichen.

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

210 °C hohe Temperatur für ein perfektes professionelles Styling

210 °C hohe Temperatur für ein perfektes professionelles Styling

Mit dieser hohen Temperatur können Sie das Styling Ihrer Haare ändern und Ihren Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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23/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

beutiful product

I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8320/03 Straightener verfasst

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21/12/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Geweldig product

Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.

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Diese Bewertung wurde für HP8320/00 Essential Care ion verfasst

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15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

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