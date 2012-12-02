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Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS3539/12

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Leistungsstarker Surround Sound

Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Heimkino-System HTS3539 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound von 600 W bieten, und DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für annähernde HD-Qualität.

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von kompakten Lautsprechern

Leistungsstarker Surround Sound

  • DVD

600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound

Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound

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1

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100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes verfasst

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