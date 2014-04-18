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Atemberaubend klarer Sound mit großer Detailtiefe
Entdecken Sie kristallklaren Sound mit dem neuen SoundHub-Heimkino-System HTS9241. Die Hochtöner aus Titan liefern beeindruckenden Sound mit klaren Details. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme und -musiktitel, so wie es sein soll.
3D Blu-ray
Titan-Hochtöner
Die in Zusammenarbeit entwickelten Titan-Hochtöner sind sehr stabil und leicht, um unverzerrten Sound zu genießen. Ihr unglaublicher Verzerrungs- und Schwingungswiderstand im gesamten hörbaren Frequenzbereich garantiert optimale Klarheit für den gesamten Sound.
Die Premium Class D-Verstärker von Philips erhalten die ursprüngliche Klangquelle für mehr Genauigkeit bei der Wiedergabe des Audiosignals, sodass akustische Details in Musiktiteln und Filmen genauso wiedergegeben werden wie vom Interpreten bzw. vom Regisseur beabsichtigt.
Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.
4.1
von 5
81
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Nancy
18/04/2014
Deutschland
dieses Produkt kann ich nur empfehlen
Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment verfasst
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Cassis01
01/07/2012
Deutschland
Hervorragendes Design
Design ist erste Klasse und auch der Sound kann sich hören lassen. Ein gelungenes Produkt das viele Funktionen vereint.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ari123
16/06/2012
Deutschland
tolles bedienerfreundliches Heimkino
Ich bin total zufrieden mit meinen neuem Heimkino Set Philips 2.1 System HTS9241 in weiß. Klang ist kristalklar, Bildqualität perfekt und Blu-ray Full HD-Filme sind stechend scharf
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Das Home Entertainment-System kann auch mit allen anderen Philips Fernsehern verwendet werden.
Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie www.philips.com/blu-ray.