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Eingestellt

Reinigungskartusche

JC305/50

4.1

| (30) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

Pflegen Sie Ihren Rasierer

Mit der Reinigungskartusche für das SmartClean-System können Sie Ihren Rasierer ganz einfach reinigen, ölen und erneuern. So ist Ihr Rasierer jeden Tag wie neu.

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Pflegen Sie Ihren Rasierer

  • 4+1 Pack

  • Reinigt

  • Ölt

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Duales Filtersystem entfernt Haare, Schaum und Gel

Das duale Filtersystem entfernt Haare, Schaum und Gel. Der einzigartige Doppelfilter verhindert, dass Haare die Scherköpfe verstopfen, und gewährleistet eine hervorragende Leistung Ihres Rasierers.

Die aktive Ölung reduziert Reibung und Verschleiß der Klingen

Die aktive Ölung reduziert Reibung und Verschleiß der Klingen

Die aktive Ölung reduziert Reibung und Verschleiß bei Scherköpfen und Klingen, sodass die hervorragende Leistung Ihres Rasierers für längere Zeit gewährleistet ist.

Reinigt bis zu 10x besser als Wasser

Reinigt bis zu 10x besser als Wasser

Mit dem DualFiltration-System und der aktiven Ölung wird Ihr Rasierer 10 Mal sauberer als nur mit Wasser allein.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

30

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

2

02/08/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

macht super sauber

Reinigt den Scherkopf zuverlässig sauber und pflegt diesen auch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC305/50 Reinigungskartusche verfasst

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Diese Bewertung wurde für JC305/50 Reinigungskartusche verfasst

25/08/2021

Nederland

Nederland

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!

[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!

Vorteile

Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC305/50 Schoonmaakcartridge verfasst

Datum der Benutzung 2020-07-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC305/50 Schoonmaakcartridge verfasst

Datum der Benutzung 2020-07-25

09/06/2021

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Werkt Goed.

Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.

Vorteile

Heerlijk vris

Nachteile

Slecht te kopen af en toe

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Diese Bewertung wurde für JC305/50 Schoonmaakcartridge verfasst

Datum der Benutzung 2019-06-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC305/50 Schoonmaakcartridge verfasst

Datum der Benutzung 2019-06-09

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