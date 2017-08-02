Eingestellt
Pflegen Sie Ihren Rasierer
Mit der Reinigungskartusche für das SmartClean-System können Sie Ihren Rasierer ganz einfach reinigen, ölen und erneuern. So ist Ihr Rasierer jeden Tag wie neu.
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9974/35
S9974/55
S9975/35
S9975/55
S9976/55
S9983/55
S9974/35R1
4+1 Pack
Reinigt
Ölt
Erfrischt
Das duale Filtersystem entfernt Haare, Schaum und Gel. Der einzigartige Doppelfilter verhindert, dass Haare die Scherköpfe verstopfen, und gewährleistet eine hervorragende Leistung Ihres Rasierers.
Die aktive Ölung reduziert Reibung und Verschleiß bei Scherköpfen und Klingen, sodass die hervorragende Leistung Ihres Rasierers für längere Zeit gewährleistet ist.
Mit dem DualFiltration-System und der aktiven Ölung wird Ihr Rasierer 10 Mal sauberer als nur mit Wasser allein.
4.1
von 5
30
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Blackpirat
02/08/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
macht super sauber
Reinigt den Scherkopf zuverlässig sauber und pflegt diesen auch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC305/50 Reinigungskartusche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC305/50 Reinigungskartusche verfasst
Mart C
25/08/2021
Nederland
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!
[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!
Vorteile
Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC305/50 Schoonmaakcartridge verfasst
Datum der Benutzung 2020-07-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-07-25
Caravan 234
09/06/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Werkt Goed.
Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.
Vorteile
Heerlijk vris
Nachteile
Slecht te kopen af en toe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC305/50 Schoonmaakcartridge verfasst
Datum der Benutzung 2019-06-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-06-09