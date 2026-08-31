Eingestellt
ORD7100R/00
Das Original-Radio
Mit diesem Philips Original-Radio können Sie Ihr Hörerlebnis vervollständigen. Mit dem Design im Stil des einzigartigen Philips Radios von 1955 gibt es iPods und iPhones wieder und lädt diese Geräte auf. Es verfügt außerdem über einen UKW-Stereotuner.
mit 30-poligem Anschluss
für iPod/iPhone
UKW
10 W
Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.
Bewertungen