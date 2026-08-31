Sehen Sie sich Ihre Fotos und Alben sowohl auf dem PC als auch auf PhotoFrame an und organisieren Sie sie.

PhotoManager ist eine Foto-Managementsoftware für Ihren PC, die automatisch gestartet wird, sobald Ihr PhotoFrame über USB2 an den PC angeschlossen wird. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Alben und Fotos nebeneinander anzusehen und zu organisieren, entweder auf dem PC oder PhotoFrame. PhotoManager wird von Windows 2000, XP und Windows Vista unterstützt. Diese Software ist mit iPhoto kompatibel und steht für Mac-Betriebssystem ab September 2007 zur Verfügung.