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Scherköpfe

RQ10/50

3.8

| (52) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Für eine jederzeit gründliche Rasur

In zwei Jahren schneidet ein Scherkopf in Ihrem Gesicht 9 Millionen Haare ab. Ersetzen Sie den Scherkopf, um wieder 100 % Leistung zu erreichen.

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Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • TripleTrack

  • Ersatzeinheit

TripleTrack Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche.

TripleTrack Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche.

Die drei TripleTrack Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

Flex & Pivot Action passt sich jeder Kontur an

Flex & Pivot Action passt sich jeder Kontur an

Die drei Scherköpfe in der Schereinheit bewegen sich unabhängig voneinander. Diese einzigartige Kombination gewährleistet eine optimale Konturenanpassung an der Haut und erfasst auch anliegende Haare problemlos.

Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

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Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.8

von 5

52

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ10 Shaving unit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ10 Shaving unit verfasst

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst

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Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst

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