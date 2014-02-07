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Eingestellt
Nass- und Trockenrasierer
Dual Precision-Scherköpfe
Präzisionstrimmer und Tasche
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
4.0
von 5
21
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Quietschie007
07/02/2014
Deutschland
Rasur sanft, könnte. noch besser sein
Der Rasierer von Philips ist vom Design her sehr ansprechend gestaltet.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
trophyman
05/09/2013
United Kingdom
Great product simple to use does the job well
First Phillips razor bought in 1954 whilst in R.A.F three of us lads bought it between us and was used for two years until we posted away, much better todays ones
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet and dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet and dry electric shaver verfasst
trophyman
05/09/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great product simple to use does the job well
First Phillips razor bought in 1954 whilst in R.A.F three of us lads bought it between us and was used for two years until we posted away, much better todays ones
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet and dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet and dry electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.