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Eingestellt
RQ1175/16
DualPrecision & GyroFlex2D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Bartstyler und Tasche
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
4.0
von 5
254
Bewertungen
Eddy9876
18/02/2025
Deutschland
Sehr langlebig und nachhaltig!
Ein Spitzen-Rasierer. Habe ihn 2013 gekauft und ihn für die tägliche Rasur über 10 Jahre ohne Probleme genutzt. Akku ist noch in Ordnung, nur der Scherkopf muss nun erneuert werden. Ein Spitzen-Produkt!
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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siggi51
23/10/2020
Deutschland
Sehr gute Rasur
Bei einem unregelmäßigen Bartwuchs ist der Rasierer sehr zu empfehlen.
Vorteile
Sehr gute Qualität und perfekte Rasur , Akku hält mindestens 1 Woche bei 1 Rasur/Tag, leicht zu reinigen,
Nachteile
relativ teuerer Scherkopf
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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XuY-CB
29/09/2020
Deutschland
Seit über 5 Jahren täglich im Einsatz!!!
Super Rasierer! Ich benutze ihn täglich und bin mit dem Ergebnis noch immer sehr zufrieden. Selbst nach über 5 Jahren hält der Akku noch ewig! Ich kann nur sagen "TOP"!!!
Vorteile
Super Ergebnis, lange Akkuzeit, lässt sich sehr gut reinigen!!!
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.