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Eingestellt
RQ1180/16
DualPrecision & GyroFlex2D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer und Tasche
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
3.9
von 5
182
Bewertungen
VolkiBabay
06/01/2019
Deutschland
Guter Rasierer
Der Rasierer hat mir lange Zeit sehr gute Dienste geleistet und ich habe in der ganzen Zeit nie die Klingen tauschen müssen. Leider ist der Ein- und Ausschalter nicht mehr Dicht so das ich befürchte das Wasser beim Reinigen eindringen könnte. Habe mir einen neuen von Philips gekauft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Druckerwalter
09/05/2014
Deutschland
Sehr gutes Produkt
Der Philips SensoTouch Nass- und Trockenrasierer RQ1180 hat mich von Anfang an begeistert durch sein sehr gutes Rasurergebnis. Auch die Reinigung des Rasierers ist einfach und schnell zu erledigen.
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01/06/2011
Deutschland
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.