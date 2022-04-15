Eingestellt
Support
RQ1260/16
Eingestellt
Mein Philips Jet Clean reinigt meinen Philips Rasierer nicht
Mein Philips Rasierer wird nicht aufgeladen.
Ich habe nach der Verwendung meines Philips Rasierers Hautprobleme
Aus meinem Philips Rasierer läuft Wasser aus
Mein Philips Rasierer macht laute Geräusche
Ich erhalte keine guten Ergebnisse mit meinem Philips Rasierer
Mein Philips Rasierer funktioniert nicht
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts