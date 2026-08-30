Schnelle Rasur

Der Philips Rasierer 1000 Series bietet eine schnelle, saubere Rasur und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 27 selbstschärfenden PowerCut-Klingen sind vollständig abwaschbar, können nass und trocken verwendet werden und ermöglichen eine einfache Handhabung zu einem erschwinglichen Preis.