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Eingestellt

VisaPure EssentialGesichtsreinigungsbürste

SC5278/13

4.5

| (1879) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Effektive und sanfte Reinigung bei unreiner Haut

VisaPure Anti-Unreinheiten bekämpft die Bildung von Akne bereits zwei Stufen im Voraus mit besseren Ergebnissen im Vergleich zu einer Reinigung per Hand: Reduziert öligen Hautglanz und entfernt abgestorbene Hautzellen, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.

Alle Vorteile anzeigen

Reduziert fettige Haut besser als Reinigung per Hand

Effektive und sanfte Reinigung bei unreiner Haut

  • DualMotion-Technologie

  • Pflege

  • 2 Anti-Unreinheiten Bürstenköpfe

  • 2 Intensitätsstufen

Dünne, lange Borsten, mit denen Poren besser als mit der Hand erreicht werden

Dünne, lange Borsten, mit denen Poren besser als mit der Hand erreicht werden

Die VisaPure Anti-Blemish Bürste hat dünne und lange Borsten, mit denen die Poren besser erreicht werden, wodurch öliger Hautglanz reduziert und abgestorbene Hautzellen entfernt werden, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.

Nylonborsten, die wenig Wasser aufnehmen

Bei der Entwicklung der Anti-Blemish Bürste haben wir besonders darauf geachtet, die Auswirkungen von schädlichen Bakterien zu begrenzen. Daher haben wir mit anerkannten Dermatologen und Experten für Bakterien zusammengearbeitet und eine Bürste entwickelt, die sehr wenig Wasser absorbiert. Das bedeutet, dass sie schnell trocknet und somit die Entwicklung von Bakterien gehemmt wird.

Sanft genug auch bei unreiner Haut

Sanft genug auch bei unreiner Haut

Mehrere Ärzte und Dermatologen waren in der Entwicklungsphase der Anti-Blemish Bürste beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von anfälliger Haut vollständig berücksichtigt werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.5

von 5

1879

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

12/02/2021

Deutschland

Deutschland

Super Reinigungsbürste

Die Bürste reinigt gut und massiert dabei angenehm das Gesicht .

Vorteile

Sehr angenehm und reinigt sehr gut

Nachteile

Die Bürstenaufsätze gibt es nur noch selten und wenn sind sie überteuert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

11/09/2020

Deutschland

Deutschland

Bürste super! Leider keine Ersatzbürstenköpfe mehr

Mit der Bürste ich sehr zufriedern. Ich habe sie im März 2019 zum Geburtstag bekommen und nutze sie seither täglich. Auch der Akku macht immer noch was er soll, er hält. Leider bekommt man seit ca. drei Monaten überhaupt keine Ersatzbürsten mehr. Außer man ist bereit diese zu überteuerten Preisen aus dem Ausland liefern zu lassen. Eine Anfrage beim Philips Kundendienst hat auch keine Abhilfe gebracht. In dem genannten Online-Partner-Shop gab es leider auch keine Ersatzbürsten mehr. Sehr, sehr schade das man hier scheinbar die Produktion eingestellt hat und die Bürsten noch bei diversen Anbietern kaufen kann ohne eine Aussicht auf erschwinglich zu kaufende Ersatzteile hat.

Vorteile

Haut die sich nach der Reinigung sauber anfühlt und deutlich weniger Unreinheiten

Nachteile

Man bekommt keine oder nur schwer Ersatzbürsten (nur noch zu überteuerten Preisen)

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-11

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-11

21/05/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfect clean for a minute

Face cleaning has never been easier. My skin is fresh and feels great.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/36 Gesichtsreinigungsbürste Limitierte Edition verfasst

Datum der Benutzung 2019-04-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/36 Gesichtsreinigungsbürste Limitierte Edition verfasst

Datum der Benutzung 2019-04-21

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