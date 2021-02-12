Eingestellt
Effektive und sanfte Reinigung bei unreiner Haut
VisaPure Anti-Unreinheiten bekämpft die Bildung von Akne bereits zwei Stufen im Voraus mit besseren Ergebnissen im Vergleich zu einer Reinigung per Hand: Reduziert öligen Hautglanz und entfernt abgestorbene Hautzellen, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.
DualMotion-Technologie
Pflege
2 Anti-Unreinheiten Bürstenköpfe
2 Intensitätsstufen
Die VisaPure Anti-Blemish Bürste hat dünne und lange Borsten, mit denen die Poren besser erreicht werden, wodurch öliger Hautglanz reduziert und abgestorbene Hautzellen entfernt werden, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.
Bei der Entwicklung der Anti-Blemish Bürste haben wir besonders darauf geachtet, die Auswirkungen von schädlichen Bakterien zu begrenzen. Daher haben wir mit anerkannten Dermatologen und Experten für Bakterien zusammengearbeitet und eine Bürste entwickelt, die sehr wenig Wasser absorbiert. Das bedeutet, dass sie schnell trocknet und somit die Entwicklung von Bakterien gehemmt wird.
Mehrere Ärzte und Dermatologen waren in der Entwicklungsphase der Anti-Blemish Bürste beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von anfälliger Haut vollständig berücksichtigt werden.
Auszeichnungen
4.5
von 5
1879
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
BettyBetty76
12/02/2021
Deutschland
Super Reinigungsbürste
Die Bürste reinigt gut und massiert dabei angenehm das Gesicht .
Vorteile
Sehr angenehm und reinigt sehr gut
Nachteile
Die Bürstenaufsätze gibt es nur noch selten und wenn sind sie überteuert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Kati82
11/09/2020
Deutschland
Bürste super! Leider keine Ersatzbürstenköpfe mehr
Mit der Bürste ich sehr zufriedern. Ich habe sie im März 2019 zum Geburtstag bekommen und nutze sie seither täglich. Auch der Akku macht immer noch was er soll, er hält. Leider bekommt man seit ca. drei Monaten überhaupt keine Ersatzbürsten mehr. Außer man ist bereit diese zu überteuerten Preisen aus dem Ausland liefern zu lassen. Eine Anfrage beim Philips Kundendienst hat auch keine Abhilfe gebracht. In dem genannten Online-Partner-Shop gab es leider auch keine Ersatzbürsten mehr. Sehr, sehr schade das man hier scheinbar die Produktion eingestellt hat und die Bürsten noch bei diversen Anbietern kaufen kann ohne eine Aussicht auf erschwinglich zu kaufende Ersatzteile hat.
Vorteile
Haut die sich nach der Reinigung sauber anfühlt und deutlich weniger Unreinheiten
Nachteile
Man bekommt keine oder nur schwer Ersatzbürsten (nur noch zu überteuerten Preisen)
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-11
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-11
Eva_
21/05/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfect clean for a minute
Face cleaning has never been easier. My skin is fresh and feels great.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/36 Gesichtsreinigungsbürste Limitierte Edition verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/36 Gesichtsreinigungsbürste Limitierte Edition verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-21