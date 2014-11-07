Eingestellt
Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt
Erfüllen Sie die wichtigen alltäglichen Bedürfnisse Ihres Kleinen nach Beruhigung mit dem Philips Avent Klassik-Schnuller. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes.
Für mehr Komfort
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen deines Babys während des Wachstums anpasst.
Du kannst darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden deines Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
JaneDoe
07/11/2014
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Schnuller!
Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF170/19 Classic pacifier verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF170/19 Classic pacifier verfasst
gum92
05/10/2011
France
beau design et discrète
pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF170/19 Sucette classique verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF170/19 Sucette classique verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Hersteller des Jahres 2014
Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012