Im Dunkeln leuchtende Kappe
BPA-frei
Doppelpack, 80 % pflanzenbasiert*
6 bis 18 Monate
Löcher im Saugerschild lassen Luft an die Haut deines Babys, sodass sie trocken bleibt. Dieser ultimative Tragekomfort hilft deinem Baby sich zu beruhigen.
Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.
4.7
von 5
343
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Imo14
28/09/2021
Deutschland
Super Product !
Unsere Tochter liebt es , besonders die Nacht Schnullers. Aber ich möchte gerne Ultra Air 18+ Night kaufen aber ich finde nirgendwo…
Vorteile
Nachts kann man schnell finden
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst
Date of Use 2020-09-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst
Date of Use 2020-09-28
Gi1256
02/04/2021
Deutschland
Schnuller top jedoch Genderdesign völlig unnötig
Der Schnuller als solches wird super akzeptiert und wir wären sehr gerne bei Philips Avent Ultra Air geblieben... Jedoch ist das Design der Schnuller wirklich zu überdenken. Die aktuelle grün | blaue neutrale Variante ist chronisch ausverkauft. Sodass wir nach dem 8 Versuch neutrale Schnuller zu bekommen, nun nicht die einzigen Eltern sind, die aufgrund der Aufschriften - little Princess oder I love mum, I love dad - leider leider leider zu Schnullern einer anderen Marke gegriffen haben. Sehr schade.
Vorteile
Gute Größe, gute Passform
Nachteile
Genderdesign und Aufschriften sind absolut zu überdenken. Warum gibt es eine Mädchen und eine Jungen Variante? Und warum muss es bei der Mädchenvariante Little Princess und Prinzessin sein? Leudeee, wer sitzt denn hier im Produktdesign?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Date of Use 2020-10-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Date of Use 2020-10-02
Elfe03
12/09/2019
Deutschland
Teil der Aktion
Keine nächtlichen Suchaktionen mehr
Wir haben jetzt eine Weile den Philips AVENT ultra air night Schnuller getestet und sind begeistert! Unser Kleiner schnullert gerne zum einschlafen. Wenn der Schnuller in der Dunkelheit verloren geht, ist es nun kein Problem mehr ihn wieder zu finden. Durch das dezente leuchten finden wir ihn ganz schnell wieder und müssen nicht lang suchen oder sogar extra ein Licht anmachen. Auch das tägliche reinigen in der Mikrowelle ist super schnell und super einfach! Wir sind einfach begeistert!
Vorteile
Leuchtet im Dunkeln und macht somit das wieder finden sehr leicht
Nachteile
Keine Nachteile
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Date of Use 2018-08-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Date of Use 2018-08-12
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)
Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201).
Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).
Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.