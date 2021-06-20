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Eingestellt
Einfache Aufbewahrung frischer Mahlzeiten
Entwickelt für den gesunden Philips Avent 4-in-1-Babynahrungszubereiter. Kinderleichtes Portionieren, Aufbewahren, Auftauen und Aufwärmen gesunder Babynahrung.
2 Mehrwegbecher z. Nahrungsaufbewahrung
Für gesunden Babynahrungszubereiter
Entwickelt für den gesunden Philips Avent 4-in-1-Babynahrungszubereiter. Kinderleichtes Auftauen und Aufwärmen von aufbewahrter Nahrung
Bewahren Sie Nahrung in der für Ihr Kind richtigen Portionsgröße auf.
Verschlussdeckel bewahren Aroma und Frische.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.3
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
cannella
20/06/2021
Italia
Verifizierter Käufer
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Vorteile
Qualità, prezzo
Nachteile
Recipiente con becco poco pronunciato
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi verfasst
Datum der Benutzung 2020-05-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi verfasst
Datum der Benutzung 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung verfasst
Datum der Benutzung 2026-10-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung verfasst
Datum der Benutzung 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-29
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.