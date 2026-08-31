Eingestellt
SHE1455BK/10
Dynamische Bässe
Lautsprecher für dynamische Bässe und klaren Sound
In-Ear
Schwarz
Das weiche Gummi zwischen den Kopfhöreren und dem Kabel schützt die Verbindung vor Beschädigungen durch Knicke, sodass Sie länger Freude an Ihrem Gerät haben.
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Die extrem kleinen Lautsprechertreiber dieser Philips Ohrhörer passen bequem in die Ohren. Dank der hervorragenden Passform werden alle störenden Geräusche für ein besonders intensives Hörerlebnis von außen abgeschirmt.
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