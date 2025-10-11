Eingestellt
Erhältlich in
Klarer Sound
Der Philips SHE9105 Kopfhörer bietet hochwertige Treiber und ein präzise gefertigtes Gehäuse für detaillierten und klaren Sound. Ovale Tonröhren und die Auswahl aus 3 Ohrkappen sorgen für einen bequemen Sitz, und dank des integrierten Mikrofons können Sie zwischen Musik und Anrufen wechseln.
8,6-mm-Treiber/halb geschlossen
In-Ear
Die intelligente Kabelsicherung hilft Ihnen ganz einfach dabei, die beiden Kopfhörer ordentlich zusammen zu halten, indem Sie sie einfach nach oben gleiten lassen. Kein Ärger mehr mit Kabelgewirr oder Knoten!
Die In-Ear-Kopfhörer sind präzise für jedes Ohr entworfen. Das ergonomische ovale Tonrohr und das geschwungene Design sorgen für einen optimierten, sicheren und bequemen Sitz – immer.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln, und sind so immer problemlos verbunden
4.1
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Vorteile
Bass wie ein könig
Nachteile
Nichts
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Datum der Benutzung 2023-10-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Datum der Benutzung 2023-10-11
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
ThomasHamburg
25/06/2015
Deutschland
Super Klangqualität bei hochwertiger Verarbeitung
Die Philips In-Ear Kopfhörer SHE9105 kann ich nur weiter empfehlen. Angefangen von der Verpackung bis hin zu der Verarbeitung der Kopfhörer stimmt einfach alles. Für die perfekte Passform sorgen die drei verschieden großen Ohrstöpsel. Die gute Klangqualität und der satte Bass bilden das i-Tüpfelchen. Außerdem ist das Design schlicht, elegant und modern zu gleich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon verfasst