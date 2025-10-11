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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHE9105BS/00

4.1

| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Schwarz und Gold
Schwarz und Gold
Silber
Silber

Genießen Sie hochwertigen, klaren Sound

Der Philips SHE9105 Kopfhörer bietet hochwertige Treiber und ein präzise gefertigtes Gehäuse für detaillierten und klaren Sound. Ovale Tonröhren und die Auswahl aus 3 Ohrkappen sorgen für einen bequemen Sitz, und dank des integrierten Mikrofons können Sie zwischen Musik und Anrufen wechseln.

Alle Vorteile anzeigen

in einem robusten Metallgehäuse

Genießen Sie hochwertigen, klaren Sound

  • 8,6-mm-Treiber/halb geschlossen

  • In-Ear

Robustes Gehäuse aus Aluminium verhindert Vibrationen für klaren Sound

Robustes Gehäuse aus Aluminium verhindert Vibrationen für klaren Sound

Das Gehäuse des Kopfhörers ist aus robustem Aluminium gefertigt, wodurch Vibrationen verhindert werden, was für reinen Sound sorgt. Zusätzlich werden die Kopfhörer von alltäglicher Abnutzung geschützt.

Haltbarer Flexi-Grip für eine starke Verbindung zwischen Kopfhörer und Kabel

Dieser weiche und dennoch robuste und flexible Anschluss zwischen Kopfhörer und Kabel schützt vor Beschädigung durch wiederholtes Biegen.

Das geschwungene Gehäuse und die ovalen Tonröhren sorgen für ergonomischen Komfort

Die In-Ear-Kopfhörer sind präzise für jedes Ohr entworfen. Das ergonomische ovale Tonrohr und das geschwungene Design sorgen für einen optimierten, sicheren und bequemen Sitz – immer.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Vorteile

Bass wie ein könig

Nachteile

Nichts

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

Datum der Benutzung 2023-10-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

Datum der Benutzung 2023-10-11

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

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Diese Bewertung wurde für SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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25/06/2015

Deutschland

Deutschland

Super Klangqualität bei hochwertiger Verarbeitung

Die Philips In-Ear Kopfhörer SHE9105 kann ich nur weiter empfehlen. Angefangen von der Verpackung bis hin zu der Verarbeitung der Kopfhörer stimmt einfach alles. Für die perfekte Passform sorgen die drei verschieden großen Ohrstöpsel. Die gute Klangqualität und der satte Bass bilden das i-Tüpfelchen. Außerdem ist das Design schlicht, elegant und modern zu gleich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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