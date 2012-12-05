Eingestellt
Dynamischer Bass, perfekter Sitz
Leichtes Design mit leistungsstarken 40 mm Neodym-Lautsprechern. Mit der automatischen Anpassung der Ohrmuscheln und dem äußerst atmungsaktiven, perforierten Polster ist der SHP3000 definitiv der beste Begleiter für zuhause.
Über-Ohr
Schwarz
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP3000 HiFi Stereo Headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP3000 HiFi Stereo Headphones verfasst