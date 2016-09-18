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Eingestellt

ActionFitBluetooth®-Sportkopfhörer

SHQ8300LF/00

2.7

| (7) Bewertungen

Kabellose Freiheit. Ultimative Leistung.

Die kabellosen Philips Actionfit Ohrhörer SHQ8300 sorgen für kräftige Bässe in einem schweiß- und regenbeständigen, komfortablen Design und eignen sich somit perfekt für die Verwendung beim Sport. Wählen Sie aus zwei Tragearten aus.

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Passen Sie den Sitz an

Kabellose Freiheit. Ultimative Leistung.

  • 13,6-mm-Treiber/halb geschlossen

  • Earbud

Optimale Soundleistung für Ihre Bestleistungen

Optimale Soundleistung für Ihre Bestleistungen

13,6 mm Neodym-Treiber sorgen für eine optimale Soundleistung, damit Sie Bestleistungen erbringen können.

Ein magnetischer Kabel-Clip hält das Kabel an Ort und Stelle

Ein speziell entworfener magnetischer Kabel-Clip hält das Kabel an Ort und Stelle, egal wie hart Sie trainieren.

NFC-Verbindung mit nur einem Tastendruck für einfache Bluetooth®-Kopplung

NFC-Verbindung mit nur einem Tastendruck für einfache Bluetooth®-Kopplung

Dank einfacher NFC-Kopplung können Sie Ihre Bluetooth®-Kopfhörer mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden – mit nur einem Tastendruck.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.7

von 5

7

Bewertungen

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones verfasst

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10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

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02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

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