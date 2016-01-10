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Eingestellt

Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

SSC5001/10

2.8

| (17) Bewertungen

Individuelle Gestaltung für Ihr Hörerlebnis zu Hause

Hören Sie dank der leichten, kabellosen AudioBosst-TV-Kopfhörer SCC5001 Ihren Fernseher laut und deutlich, ohne andere zu stören. Automatische Ein-/Ausschaltfunktion und Senderauswahlfunktionen machen das Leben noch komfortabler.

Alle Vorteile anzeigen

Individuelle Gestaltung für Ihr Hörerlebnis zu Hause

  • 15-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

Kompatibel mit allen Fernsehern mit optischem und 3,5 mm-Audioeingang

Kompatibel mit allen Fernsehern mit optischem und 3,5 mm-Audioeingang

Die AudioBoost TV-Kopfhörer sind kompatibel mit allen Fernsehern mit digitalem und analogem Audioeingang.

Digitale, kabellose Verbindung für störungsfreien Hörgenuss

Digitale, kabellose Verbindung für störungsfreien Hörgenuss

Genießen Sie störungsfreien Hörgenuss mit der digitalen, kabellosen Verbindung. Sie gewährleistet eine stabile und sichere Verbindung ohne Störungen.

Steuerung (links/rechts) für ein individuelles Erlebnis

Steuerung (links/rechts) für ein individuelles Erlebnis

Genießen Sie besonders lauten Sound mit Lautstärkereglern links und rechts für ein individuelles Erlebnis.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

17

Bewertungen

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

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Diese Bewertung wurde für SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil verfasst

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22/01/2021

Deutschland

Deutschland

wie bekomme ich neue akkus

wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends

Vorteile

guter Sitz

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer verfasst

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