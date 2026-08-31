Eingestellt
SWA2302W/10
Zuverlässiger Anschluss
Verlassen Sie sich auf dieses Kabel, damit Ihre Geräte optimal funktionieren. Es bietet die beste Verbindung für die Übertragung von Audiosignalen zwischen Komponenten.
1,5 m
Das optisch reine Lichtleitkabel überträgt digitale Daten an Ihre Komponenten für hervorragenden High Definition Sound.
Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das Anschließen Ihrer Komponenten.
Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.