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Glasfaserkabel

SWA2302W/10

Zuverlässiger Anschluss

Verlassen Sie sich auf dieses Kabel, damit Ihre Geräte optimal funktionieren. Es bietet die beste Verbindung für die Übertragung von Audiosignalen zwischen Komponenten.

Alle Vorteile anzeigen

mit diesem optischen Glasfaser-Audiokabel

Zuverlässiger Anschluss

  • 1,5 m

Hochwertige Faseroptik

Das optisch reine Lichtleitkabel überträgt digitale Daten an Ihre Komponenten für hervorragenden High Definition Sound.

Rutschfester, ergonomischer und praktischer Griff

Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das Anschließen Ihrer Komponenten.

Geformter Stecker für sichere Verbindungen

Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 223.5 kB
  • 21 April 2024

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