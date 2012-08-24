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Stereo-Überspielkabel

SWA2533W/10

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Zuverlässiger Anschluss

Dieses Kabel sorgt für einen zuverlässigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.

Alle Vorteile anzeigen

mit diesem Stereo-Überspielkabel

Zuverlässiger Anschluss

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (Stecker) - 3,5 mm (Stecker)

  • Schwarz

Geformter Stecker für sichere Verbindungen

Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.

Flexibler PVC-Mantel

Der flexible PVC-Mantel schützt den empfindlichen Kabelkern, bietet eine hohe Lebensdauer und vereinfacht die Installation.

Gummi-Zugentlastung

Die Gummi-Zugentlastung bietet einen sicheren, aber flexiblen Übergang zwischen Kabel und Stecker.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 201.4 kB
  • 21 April 2024

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